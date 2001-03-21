DEV-GENÇ'in kurucusu Sarp Kuray CHP'ye katıldı

7 yılın ardından 6 ay önce hapisten çıkan Sarp Kuray'ın CHP'ye katılmasının ardından rozetini Kılıçdaroğlu taktı.
CHP Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına başlamadan önce Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray, kürsüye gelerek CHP'ye katıldı.
Sarp Kuray ve devrimci arkadaşlarının rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
7 yıl 8 aydır hapiste olan Sarp Kuray 6 ay önce Edirne F Tipi’nden tahliye olmuştu.
Kuray daha önce de ceazevinde Star yazarı Mustafa Kartoğlu'na konuşmuş Türk devrimci sol hareketleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapmıştı:
"1970’lerde Maoculuğun gelişiyle bu toprağın geleneğiyle bağlarımız koptu. Kendimizi Mao ile ifade etme yanlışına düştük. Çok çok Che ile... Türk devrimciliğinin sorunu budur. Bu toprağın konuları güme gitti hep... Biz dini ıskaladığımız için yenildik. Hem 12 Mart’ta, hem sonra…"