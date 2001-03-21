Devlet Bahçeli Alanya'da açılışlar yaptı

24.5.2017 - 16:27

MHP lideri 304 milyon TL'lik 216 eserin birçoğunun temelini attı ve açılışını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Devlet Bahçeli Alanya'da

"MİLLET MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"

Konuşmasına programa ve bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlara emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Devlet Bahçeli kürsüye  Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile el ele geldi.

Bahçeli, "Millete hizmet için çalışmak bizim temelimizde var. Millet mutluysa biz de mutluyuz." dedi.

Devlet Bahçeli Alanya'da

216 ESER

Bahçeli'nin temel atmasını ya da açılışını yaptığı 216 eserin 304 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Devlet Bahçeli Alanya'da

Devlet Bahçeli Alanya'da

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