Devlet Bahçeli Alanya'da açılışlar yaptı

MHP lideri 304 milyon TL'lik 216 eserin birçoğunun temelini attı ve açılışını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Konuşmasına programa ve bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlara emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Devlet Bahçeli kürsüye Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile el ele geldi.
Bahçeli, "Millete hizmet için çalışmak bizim temelimizde var. Millet mutluysa biz de mutluyuz." dedi.
Bahçeli'nin temel atmasını ya da açılışını yaptığı 216 eserin 304 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.