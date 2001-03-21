Dinime ve Peygamberime söven alçağa CHP koruması

23.3.2017 - 11:39

CHP’nin “Hayır videosu çektiği için tutuklandı” dediği Ali Gül’ün asıl tutuklanma gerekçesi, Twitter’da İslam’a ve Cumhurbaşkanı’na hakaret edip, darbecileri destekleyen paylaşımlar yapması

CHP'li milletvekillerinin, "Hayır" diyeceğini videoyla anlattığı gerekçesiyle tutuklandığını iddia ettiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül'ün (22) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine destek verir tarzda tweet'ler attığı, İslam'a, Hz. Muhammed'e ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da açıkça küfrettiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Müdürlüğü, söz konusu hakaretleri eden Twitter'daki "Felix Dzerjinski" adlı kullanıcının Ali Gül olduğunu tespit ettti.

Ardından İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Gül'ün, "15 Temmuz'da darbe yanlısı paylaşımlar yaptığı", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok hakarette bulunduğu" ve "Hakaret suçunu sürekli hale getirdiği" gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi. Sol Gazetesi de "Felix" kullanıcı adlı Twitter fenomeninin Gül olduğunu ve "Hayır nedir?" videosu çektiğini kamuoyuna duyurmuştu.

CHP'NİN TEZİ DE ÇÜRÜDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Twitter'da "Felix Dzerjinski" adlı kullancının İslam'a, başörtülü kadınlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine açık destek verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda "Felix Dzerjinski" adlı kullancının 15 Temmuz gecesi; "Çok açık bir şey söyleyeyim. Bu iş olmazsa hepimizin hayatı bitti", "Herkesi sokağa çağırıyorlar. Arayın akrabalarınızı evde tutun", "Çok rahat konuşuyor. Kim bu NTV'deki kadın? Eğer darbe başarılı olursa kendisi nerede yargılanır" şeklinde paylaşımlar yaptığı vurgulandı. CHP'nin "Ali Gül, kendisine ait olup olmadığı bilinmeyen bir tweet hesabında yazılanlardan ve 'hayır' videosu çekti diye tutuklandı" iddiası da böylece yalanlanmış oldu.

ALMAN VAKFININ 'HAYIR' TOPLANTISINDA
Ali Gül'ün, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türkiye'deki partneri 3H Hareketi (Hürriyet- Hukuk-Hoşgörü) olan Almanya merkezli Friedrich Naumann Vakfı'nın, İstanbul Şişli'deki şubesinde 3 Mart'ta "Neden Hayır? ve "Neden Bu Sefer Kazanabiliriz?" konulu toplantısında konuşmacı olduğu da ortaya çıktı. 1958'de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Theodor Heuss tarafından kurulan ve 60 ülkede şubesi olan vakfın toplantısında; anayasa referandumunda 'Hayır' oyu verilmesine yönelik sunumda bulunuldu. 3H Hareketi'nin; Alman vakfın ev sahipliğinde 22 Ekim 2016'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Liberal Gençlik Kongresi gerçekleştirdiği de tespit edildi.

Küfürbaz hesap, Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır ifadelerle küfürler yağdırıyordu.

DzerjinskiFelix, İslamofobik söylemleriyle de dikkati çekiyordu. Müslüman vatandaşlara yönelik saldırıları destekleyen hesap, ateistler içinse farklı ifadeler kullanıyordu.

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