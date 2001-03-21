Dışişleri Bakanı elindeki son referandum anketini açıkladı

28.3.2017 - 00:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda da anketlerde yüzde 60'a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kemer ilçesindeki bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi.

"Hayır" kampanyası yürütülenlerin Anayasa değişikliğini içeren 18 madde üzerinden konuşmadığını, doğruları söylemediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "O kadar düştüler ki üzülerek söylüyorum Antalya'da yaşayan Ruslara gidip '16 Nisan'dan sonra sizi zorla Müslüman yapacaklar, kadınların başını kapacaklar.' diyorlarmış. Bazı Ruslar bizim Ak Parti İl Teşkilatımıza gitmiş, 'Doğru mu?' diye sormuşlar. Konsolos da gelmiş, 'Böyle bir şey var mı?' diye sormuş. İnsanlara korku salmaya utanmıyor musunuz?" ifadesini kullandı.

 

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