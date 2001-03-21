Dışişleri Bakanlığı Londra’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Londra’da parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Londra’da parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

Açıklamada, “Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık’ın ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edecektir. Terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türlüsüne karşı uluslararası toplum ve müttefiklerimizle dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan