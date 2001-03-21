Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

26.5.2017 - 00:02

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, 'ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin yanlı karar tasarısını reddediyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu,  "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı  bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı  reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında  Türkiye'nin WashingtonBüyükelçilik Konutu önünde yaşanan olayın, yapılan sayısız  resmi ikaza rağmen ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından  kaynaklandığını vurgulayan Müftüoğlu, "ABD makamlarının ziyaretin diğer  aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu  önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD  güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir  gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı  yapılmamıştır.

Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde  gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi, meselenin  çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu  husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti  gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz."

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