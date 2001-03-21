Dışişleri Bakanlığı'ndan sert Kerkük açıklaması

29.3.2017 - 00:45

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılmasına ilişkin kararın doğru bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük Vilayet Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen oylamada, IKBY bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılmasına ilişkin kararın kabul edilmesini doğru bulmuyor ve endişeyle karşılıyoruz. Vilayet Meclisinin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük’ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak Anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Bu tür yaklaşımların, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını olumsuz etkilediğinin dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük’ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir. Irak’ın geçmekte olduğu kritik süreçte ilgili tüm tarafların sağduyu, sorumluluk ve itidal içinde hareket etmesi gerekmektedir.”

Caner Ünver

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