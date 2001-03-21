Dışişleri Bakanlığından Alman “Dei Welt” gazetesinin haberine yalanlama

1.6.2017 - 22:52

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman “Dei Welt” gazetesinde yayımlanan bir haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı zirve davetinin birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğinin ileri sürülmesinin hayretle karşılandığını belirterek, “NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı oluşturma amacına yöneliktir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman Die Welt gazetesinde yayımlanan bir haber hakkında soruya ilişkin açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu yaptığı açıklamada, “Alman ‘Die Welt’ gazetesinde, NATO’nun 2016 Varşova Zirvesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Zirve davetinin, aralarında Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka’nın bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğinin ileri sürülmesi hayretle karşılanmıştır. NATO Genel Sekreterince de açıklandığı üzere, Brüksel’deki toplantıda, 2018 yılında bir Zirve düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, bu Zirve’nin kesin yerinin ve tarihinin önümüzdeki haftalarda belirlenmesi beklenmektedir” dedi.

Müftüoğlu, “Cumhurbaşkanımız, gerek Brüksel’deki toplantıda gerek ondan önceki NATO platformlarında gerekse NATO Genel Sekreteriyle görüşmelerinde, Brüksel toplantısından sonraki ilk Zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmişlerdir. Dolayısıyla, ‘Die Welt’ gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı oluşturma amacına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan

 

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