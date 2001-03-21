Dışişleri'nden Halkbank açıklaması: Eski savcı hepsini beğeniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Halkbank genel müdür yardımcısı, ABD seyahati dönüşünde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Dün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu işin geçmişine gitmek lazım. Bunu başlatan eski savcı Bharara. Bu sürecin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski savcı FETÖ'yle çok yakından bağları var. Hatta hakim de dahil.

Türkiye aleyhine ne kadar yorum varsa hepsini beğeniyor, retweet ediyor. Onun başlattığı dosya üzerinden bu yapıldı. Endişelerimizi olayın başladığı ilk günden beri paylaşıyoruz ABD'li dostlarımızla.