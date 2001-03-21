Dışişleri'nden Katar krizi hakkında ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini 'İncirlik' konusu oluştururken ortak düzenlenen basın toplantısında iki bakana 'Katar krizi' soruldu. Çavuşoğlu, "Biz var olan tablodan üzüntü duyduk. Aşılması için elimizden geleni yapmaya hazırız." yorumunda bulundu.

KATAR KRİZİNE TÜRK HÜKÜMETİNDEN İLK YORUM

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Katar'daki krize ilişkin konuşan Çavuşoğlu, diyalog çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, "Hepimizi üzen bir gelişme oysa biz körfez bölgesini birliğini beraberliğini kendi birlik beraberliğimiz olarak görüyoruz ve buna katkı sağlıyoruz. Çok sayıda ortak çalışmamız var. Her bakımda bu dayanışma önemli elbette sorunlar yaşayabilir ülkeler ama her şartta diyalogun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Biz var olan tablodan üzüntü duyduk. Aşılması için elimizden geleni yapmaya hazırız." yorumunda bulundu...

İNCİRLİK'E İZİN ÇIKMADI

Alman bakan Gabriel ile Çavuşoğlu görüşmesinde ise en çok beklenen konu, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizinde Almanya'ya İncirlik'teki Alman askerlerin ziyareti konusunda izin verilip verilmeyeceğiydi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Almanya'nın şu anda İncirlik'teki Alman askeri ziyaret etmesi yerine Konya'daki NATO üssünde bulunan Alman askeri ziyaret etmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

"OLUMLU ADIM ATILIRSA KARŞILIK VERİRİZ"

Başkent Ankara'da gerçekleşen görüşmenin önemli gündem maddesi son dönemlerde Türkiye-Almanya arasında gerilime sebep olan İncirlik Üssü'ydü. Çavuşoğlu ortak düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu; "Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa biz her zaman adım atarız. Ama bazı mevcut durumları da göz ardı edemeyiz. Bugünkü görüşmelerde Türkiye olarak durumu nasıl gördüğümüzü özetledik. Bunlardan bir tanesi Almanya’daki Türkiye karşıtlığı. Bu ırkçılığa da yol açıyor. Dostumuz Sigmar da bunu kabul ediyor. Bu genel anlamda Avrupa’nın bir sorunu. Bu Avrupa’yı iyi bir noktaya götürmüyor.

Çavuşoğlu, Almanya ile yaşanan krizin terör örgütleri konusunda yaşanan boyutuna da değildi.. Türk Bakan, "Diğer nokta terör örgütü PKK’nın Almanya’daki faaliyetleri. Diğer taraftan tabii FETÖ üyelerinin Almanya’da bulunması. En son olarak iki generalin Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitmesi. Kendisinin haberi yoktu, konuştuk. Türkiye’deki hain darbe girişiminin yıl dönümüne doğru gidiyoruz ama acılarını unutamıyoruz. FETÖ üyelerinin dost bir ülkede bulunmasını arzu etmeyiz. 400’den fazla kişi Almanya’dan sığınma talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

GABRİEL: SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından konuşan Gabriel ise ilişkilerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi. Gabriel, "Ama çok iyi, mükemmel bir noktadaydı. Almanya ve Türkiye’deki çok sayıda kişinin iki ülke ile ilişkisi var. Darbe girişimi olduğunda Almanya yeterince hızlı bir şekilde tepki göstermediğinden dolayı belki burada duygusal bir üzüntü var. Önemli olan duygusal olarak Türkiye’nin yanında olmamız. Ben özellikle Türkiye ile bağımdan dolayı çok önemli. Bir asker darbenin her bir Türkiye vatandaşının zihninde olduğunu biliyoruz. Bu gibi darbe teşebbüsü gibi girişimlerin tahammül edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Yeniden bir askeri darbe tehlikesi var demek zor bir durumdur. Sadece Alman hükümeti değil, ülkemde yaşayan birçok insan darbe girişimine karşı çıkmış, Türkiye hükümetinin yanında yer almıştır. Bu konu son dönemdeki sıkıntıların kaynağı olarak da ortada duruyor." şeklinde konuştu.

Gabriel ayrıca "Gümrük birliği anlaşmasının acilen modernize edilmesi gerekiyor. Vize serbestisi konusunda bilim adamları, iş adamları düzeyinde olmak üzere vize işlemlerini kolaylaştıralım… Bunu konuştuk." dedi.