Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Osman Ünlü'ye sert cevap

Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT’de program yapan ilahiyatçı Osman Ünlü, Diyanet’in camilere ilişkin projesine “Senin etkinliğin batsın. Bu yaptığın yarın camiyi kerhane haline getirmektir…” diyerek tepki göstermişti.

Osman Ünlü'ye bugün Diyanet İşleri Başkanlığından da sert yanıt geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "cami ve çocuk" konulu bir konuşmasının videosu resmi Twitter hesabından, "Çocuklarımızın zihninde cami, namaz ve cemaatle ilgili yanlış bir iz bırakacak şekilde ona kötü davranacaksanız teravihinizi evinizde kılın" notu ile paylaşıldı.

İşte o konuşma...

"Teravih namazınızı evinizde kılın..."



"Çocuk İslam ümmetinin istikbalidir. Çocuk olmadığı zaman hepimiz kör oluruz, göremeyiz. Her Ramazan geldiğinde Diyanet İşleri Başkanı olarak en çok üstünde durduğum konu cami-çocuk ilişkisini yeniden nasıl tamir edebiliriz oldu. Bu ülkede herkesin cami-çocuk ilişkisiyle ilgili acı bir hatırası olduğunu biliriz. Camiye gelmeyen sevdiğimiz dostlarımıza 'Neden gelmiyorsun?' diye sorduğumuzda mutlaka Ramazan gelmiştir, annesi babası camiye götürmüştür, orada ya azarlanmıştır yahut bir hakaret duymuştur. 'Çıktım bir daha dönmedim.' hocam diyorlar. Yıllarca devam eden bu kötülüğü cami cemaatinin zihninden ve kafasından silmek için çok daha büyük çabalara ihtiyaç var. Eğer ümmetin istikbalini kuracak bir yavrumuzun zihninde cami, cemaat ve namaz ile ilgili yanlış bir iz bırakacak şekilde ona kötü davranacaksanız teravih namazınızı evinizde kılın. Bunu demeye devam edeceğim.