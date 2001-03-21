Diyarbakır-Bingöl karayolunda 2 yerde tuzaklanmış EYP bulundu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneği fark edilerek ekipler tarafından imha edildi. Operasyon kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının şüphelisinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde toplam 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katılımı ile 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonu devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından, operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 109 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, aralarında 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik patlayıcı yüklü araç saldırısı olayının şüphelisinin de bulunduğu 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde, 114 araç ve 314 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.