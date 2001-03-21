Diyarbakır'da şehit düşen asker Yüzbaşı çıktı

Diyarbakır Lice'den acı haber... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 asker şehit oldu. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu. DHA'nın haberine göre operasyon kapsamında bugün bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan bir yüzbaşı ve Uzman Çavuş Zinnur Ezim kaldırılıldıkları hastanede şehit oldu. Çatışmada 6 terörist öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Operasyon kapsamında 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK, Lice'de devam eden operasyonla ilgili açıklama yaptı.

TSK'nın açıklaması;

19 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır/Lice’de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Operasyon esnasında toplam altı BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilerek silahlarıyla beraber ele geçirilmiştir.

Bu çatışmada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânları Cennet olsun

10 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde 10 köyde gerçekleştirelecek operasyonlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ





DİYARBAKIR’ın Lice İlçesi’nde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Zinnur Ezim’in Osmaniye’deki baba evine ateş düştü.



Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki şehidin baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Hatice Ezim’e verdi. Oğlullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra üzüntüden fenalık geçiren Ezim çiftine, askeri heyetle gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Bir yıl önce göreve başladığı ve 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Zinnur Ezim’in şehit olduğunu duyan yakınları taziye için baba evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu.