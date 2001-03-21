Diyarbakırlıları kızdıran Ramazan afişi

Diyarbakır’ın bazı noktalarındaki billboardlara, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ’Ramazan Şanlıurfa’da Yaşanır’ yazılı afişlerin asılması, tepkilere yol açtı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, "Diyarbakır’daki billbordlarda Şanlıurfa reklamının yapılması bu kentin değerlerini hiçe saymaktır. Bu kent sahipsiz değil, kabul edilemez"dedi. Sosyal medyada da yer alan fişler tartışma konusu oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Diyarbakır’da bazı noktalardaki bilboardlara asılan afişler tartışma çıkardı. Şanlıurfa Balıklıgöl fotoğrafının kullanıldığı ve üzerinde, ’Ramazan Şanlıurfa’da yaşanır’ yazılı afişlere bir tepki de Diyarbakır Esnaf ve sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu’dan geldi.

DESOB Başkanı Ebedinoğlu, ’Ramazan Şanlıurfa’da Yaşanır’ yazılı afişin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir çok billboarda yer alması ile kentin değerini hiçe sayıldığını belirterek, "Diyarbakır turizim kentidir, onbin yıllık tarihiyle, kültürüyle insanlarının hoş görüsüyle, sahabeleriyle inanç turizminin başkentlerinden biridir. Diyarbakır’daki billbordlarda Şanlıurfa reklamının yapılması bu kentin değerlerini hiçe saymaktır. Bu kent sahipsiz değil, kabul edilemez" dedi.

Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açan afişler tartışma konusu oldu.