Down sendromlu çocuklar polis telsizinden ezan okudu

21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen programda, down sendromlu çocuklar, polis telsizinden anons yaptı ve ezan okudu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek burada down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi. Müdür Alper ile Müdür Kızılkaya çocuklarla birlikte resim boyaması yaparak onlarla uzun süre eğlendi.

Down sendromlu 13 yaşındaki Hakim Ataş ise Müdür Alper’in şapkasını takarak telsizden anons geçti. Müdürlerle bir araya gelen çocuklar doyasıya eğlenirken, 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Kerem Öztürk’ün okuduğu ezan büyük ilgi topladı. Mehmet Kerem Öztürk’ün ezanı okumasından dolayı oldukça gurur duyduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Metin Alper, okunan ezanın, ezanı yasaklayan bütün ülkelere gelmesini istediğini ve ezanın hiçbir zaman susturulamayacağını söyledi. Müdür Alper, “Özellikle ben böyle bir okulumuzun fiziki konumundan bahsetmek istiyorum. Yani ülkemizin ne kadar eğitime önem verdiğini en büyük göstergesi olsa gerek. Burada çalışan öğretmenlerimizin, okul müdürümüzün itinayla seçilmesinin yanı sıra okulumuzda gerçekten oldukça güzel eğitim veriliyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Devletimizin sosyal devlet anlayışının birçok batı ülkelerinden daha çok ileride olduğunu gözlerimizle görüyoruz" dedi.

İSRAİL’E MESAJ

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Mehmet Kerem Öztürk’ün okuduğu ezanın İsrail gibi ezanı yasaklamaya çalışan ülkelere mesaj olmasını diledi. Alper, "Kerem kardeşimiz öyle bir Ezanı Muhammedi okudu ki gerçekten yüreklerimiz coştu diyebiliriz. Buradan tekrar etmek istiyorum ki Ezanı Muhammedimizin okunmasını engelleyen birçok ülkeye bu mesaj olsun. Hiç kimsenin engellemesine gerek yok. Biz Ezanı Muhammediyemizi küçük Kerem kardeşimizden dünyaya duyururuz. Allah’ın izniyle gerçekten bu anlamda yüreklerimize bir nur geldi. Huzur duyduk gerçekten kardeşimizi de yürekten kutluyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise “Down sendromlular gününde Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulumuzu ziyaret ettik. Down sendromlu kardeşlerimizle bir araya geldik. Bizler zaten her zaman beraberiz. Bugün onlar bizlere bazı özel yeteneklerini de gösterdiler. Kerem kardeşimizin okuduğu ezan ile dünyanın öbür tarafında bile bu ezanın nasıl duyulduğunu tekrardan içimizde hissettik. Beraber olduğumuz sürede de hiç kimse ezanımızı dindiremez bu bayrağımızı da indiremez” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından ‘Toplumsal duyarlılık dersi’ kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında down sendromlu öğrenciler doyasıya eğlendi.

Cihan Kizir