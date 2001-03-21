Dursunbey MHP İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı

26.5.2017 - 23:19

18 Mayıs'ta yapılan kongrede MHP Dursunbey İlçe Başkanı seçilen Ali Çıplak ve yönetimi, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dursunbey Teşkilatı Kongresi 18 Mayıs 2017'de yapıldı. Daha önce göreve getirilen Mustafa Sarnıç ve Ali Çıplak MHP İlçe Başkanı olmak için aday oldular. Yapılan kongre sonrası MHP İlçe Başkanı seçilen Ali Çıplak ve yönetimi, MHP Genel Merkezi tarafından fesih edildi.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından gönderilen yazıda, "Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin başkanlık divanına tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi gereğince Milliyetçi Hareket Partisi Dursunbey İlçe Başkanı Ali Çıplak ve yönetimi fesih edilmiştir" denildi.
Genel Merkez tarafından Dursunbey İlçe teşkilatına Mustafa Sarnıç ve ekibinin yeniden atanması bekleniyor.

Hüdayi Demirhan

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