Emine Erdoğan NATO zirvesine katılan lider eşleriyle buluştu

26.5.2017 - 00:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki  NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti. ABD,  Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının  eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi  Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine  Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'dekiNATO zirvesine katılan lider eşleri  için düzenlenen programa iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısı  dolayısıyla yapılan Brüksel ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, zirvedeki  liderlerin eşleri için düzenlenen programa katıldı.

ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda veBulgaristan devlet  başkanlarının eşlerinin de iştirak ettiği programın ev sahipliğini Belçika  Başbakanı Charles Michel'in eşi Amelie Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri  Jens Stoltenberg'ın eşi Ingrid Schulerud yaptı.

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ni ziyaret eden heyet, Laeken  Kraliyet Sarayı'na geçerek Kraliçe Mathilde tarafından verilen akşam yemeğine  katıldı. Emine Erdoğan burada lider eşleriyle sohbet etti.

Ayrıca Brüksel'de bulunduğu sürede beraberindeki heyetle  Cinquantenaire Sanat ve Tarih Müzesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Les Robes De  Borchgrave Sergisi ve İslam Eserleri Koleksiyonları hakkında yetkililerden bilgi  aldı.

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