Emniyetten Pervin Buldan açıklaması

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan’ın gözaltına alınmadığını belirterek, tebligat yapıldığını ve kendi aracıyla adliyeye intikal ettiğini açıkladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan’ın kentteki bir otelde gözaltına alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan’ın ilimizdeki otele girişi anında UYAP sitemi üzerinde Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranması olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine kendisine gerekli tebligat yapılmış ve akabinde kendi aracı ile ilimiz adliyesine intikal etmiş, gerekli tahkikata başlanmıştır. Bugün bazı basın yayın organlarında Buldan’ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığına ilişkin haberler yer almıştır. Bahse konu milletvekili ile ilgili olarak emniyet birimlerimizce herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

HDP Milletvekilleri Ziya Pir ve Mehmet Ali Aslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Buldan’ın gözaltına alındığını ileri sürmüştü.