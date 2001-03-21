En kritik görevdeki bürokrat Fethullahçı çıktı

3.6.2017 - 11:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ operasyonu kapsamında Adalet Bakanlığı'nın eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi için gözaltı kararı verdi.

Ankarada kritik operasyon: Birol Erdem gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı'nın eski müsteşarı halen Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem, Fetullahçı terör örgütüne üye olmak suçundan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Birol Erdem geçen yıl FETÖ soruşturma çerçevesinde tanık olarak ifade vermişti ve tanık olarak ifadesini vermesi tartışma konusu olmuştu. Çünkü birçok FETÖ sanığının ifadelerinde Birol Erdem'in ismi geçiyordu.

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