Erdoğan: 15 Temmuz'daki gençler Gezi Parkı gençleri değildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un en büyük kahramanlarından birinin gençler olduğunu vurgulayarak, "O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını seven, milletini seven, bayrağı ve ezanı için yola koyulan gençlerdi” dedi.

“O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi”

Türkiye’nin bedeli ağır bir mücadelenin sonucunda bu noktaya ulaştığını anlatan Erdoğan, “Milletimiz darbecilerin, cuntacıların, ipin ucu başka güçlerin elinde olan kuklaların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini pek çok tecrübe sonunda gördüğü için bu defa aynı oyuna izin vermedi. 15 Temmuz’un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Geçmiş hatıraları bizzat yaşamadıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz gençlerimiz hemen harekete geçtiler, tankların altından girip üstünden çıkmaktan, darbecilerin işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydı. Birilerinin artık ‘yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez’ dediği gençler, o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını seven, milletini seven, bayrağı ve ezanı için yola koyulan gençlerdi” diye konuştu.

“Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin gençlerin taşıdığı değerden habersiz olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“İşte 15 Temmuz bu kesimlere gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip olduğunu göstermiştir. İstanbullular fethedecek ruha sahip nice gençlerimiz olduğunu gördüler. Türkiye’nin tüm vilayetleri gördü. Geleceğimizin için umut bu gecede yaşanmıştı, inanıyorum bundan sonra da yaşanacak. Arık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştireceğine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür. Hamdolsun. Biz de 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını 18’e indirerek gençlerimize olan güvenimizi gösterdik. Birileri gençliğimizi bir yerlere layık göremeyebilir ama biz gördük. Şimdi daha çok çalışacağız. Gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti nasıl değişim dönüşüme tabi tutulur gösterecektir. Partimizin merkez karar ve yürütme kuruluna gençlerimizin temsilcilerini alarak bu konuda samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu güvene layık olacaklarına inanıyorum. Onun için bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda rekabet içinde olmalı.”



Ufuk Kıvık