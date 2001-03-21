Erdoğan 3. Havalimanı'nın önemini anlattı

İstanbul'un yeni havalimanı tamamlandığında istatistikler şöyle olacak;

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, gıda tarımda, enerjide, toplu konutta, demir yollarında, hava yollarında, sosyal yardımlarda Türkiye'ye yaptığımız hizmetleri en iyi halkım biliyor. Eğitimde 270 bin yeni derslik yaptık ve milli bütçemizin yarısını Milli Eğitim'e ayırdık. Sağlıkta 3 bin 500 hastane yaptı, 500 bin sağlık çalışanı atayarak bir devrim gerçekleştirdik.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINI YAPIYORUZ"

Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu havalimanını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açıyoruz. İlk etabını açıyoruz. Yılda yolcu sayısı 90 milyon, 2023'te ikinci etabını da açacağız. Kapasite 150 milyon olacak. Dünyanın bir numarası.

"BATI NİYE ÇILDIRIYOR, BUNDAN DOLAYI"

Batı niye çıldırıyor işte bundan dolayı. Ya bu Türkiye nasıl böyle ayağa kalkıyor. Şimdi ne diyor bunlar hayır değil mi?Böyle bir havalimanına bunlar evet diyemez.

"BUNLAR HAYIR DEDİĞİNE GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ"

Atalarımız ne diyor; bizim atlarımızın nallarının uzandığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

Bunlar hayır dediğine göre biz demek ki doğru yoldayız. En doğuyu en batıya, en kuzeyi en güneye yaklaştırıp milleti birbirine yaklaştıracağız."