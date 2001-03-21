Erdoğan 3 maymunu oynayan FETO'culara patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar buluşmasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı şiiri okudu, son konuşmada kendisine söylediği sözleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye de eleştiriler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Şırnak ve Lice şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz." dedi.

“Son 2 yılda yaptığımız operasyonlarda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik." diyen Erdoğan, "Buna karşılık dün Lice’de ve Şenoba’da verdiğimiz şehitlerimizle birlikte 945 şehidimiz var. Yani 1’e 10” ifadelerini kullandı. Erdoğan, aynı dönemdeki operasyonlarda 8 bin 300 silah, 1 milyon 270 bin mermi, 360 ton patlayıcı madde, 18 bin el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

-Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; 'görmedik, duymadık, söyledim' diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz?"

-Sen F16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala 'görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım' diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.

TERÖR DEVLETİNE KURULMASINA SESSİZ KALMAYIZ

-Bizden sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı.

ABD'YE İFTAR ELEŞTİRİSİ

-Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ŞIRNAK'TAKİ HELİKOPTER KAZASI

Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dliliyorum. Aydoğan Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuştu. Kato dağındaki operasyonları yürüten Aydın müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir.

Eğer biz bugün ayyıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmen iken yazdığı Hanke'ye Ağıt şiirini paylaşmak istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet oldun. 1 hafta önce İçişleri Bakanımız Soylu ile beraberken kendisi ile telefonda görüşmüştük. 'Bizim mücadelemiz sadece burası ile değil. Burada başarılı olunca İstanbul'da, Ankara'da, yurdumuzun dört bir yanında başarıya ulaşacağız' demişti. Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitleri rahmetle yad ediyorum.