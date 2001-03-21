Erdoğan 3 yıl sonra AK Parti grubunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1044 gün sonra AK Parti grup toplantısında konuşuyor

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti TBMM grup toplantısının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Misafirlerimize de hoşgeldiniz diyorum. Mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz Çarşamba akşamı, Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyorum.

Bazı binalarda hasarlar meydana geldi. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Dün vefat eden Ahmet Er’e ve sevenlere baş sağlığı diliyorum. Ölümü sevgiliye kavuşmak olarak görenlerden olan merhumu bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Diğer yandan Türkiye terörle mücadelede çok önemli mesafeler kat ettiği bir dönemden geçiyor. Sadece son iki ayda, yurt içi ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz, maalesef 43 de şehit vermiştir.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Terör örgütünün geçmişte hiç girilememiş inlerine girip, hem rekor düzeyde silah mühimmat ele geçiren, hem de mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu arada şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Bilindiği gibi 16 Nisan halk oylamasının getirdiği yeniliklerden biri de Cumhurbaşkanı’nı parti üyeliğinin ve parti faaliyetlerine iştiraklerinin önünün açılmasıdır.

Biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. 2 Mayıs tarihinde, AK Parti genel merkezine giderek partimize üye oldum. Ardından 21 Mayıs tarihinde toplanan üçüncü olağanüstü büyük kongremizde, genel başkanlık görevine seçildik. Dün genel merkezimizde MKYK toplantımızı yaparak, MYK’mızı da belirledik.

“ÖZELLİKLE MYK VE GRUP TOPLANTILARIMIZA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR İŞTİRAK ETMEYE ÇALIŞACAĞIM”

İnşallah bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız ve bundan sonra işimiz çok daha zor. Bunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Özellikle MYK ve grup toplantılarımıza mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışacağım. Ancak bilindiği gibi cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken sorumluluklar bulunuyor. Katılamadığım toplantılara da, genel başkan vekilliğiyle birlikte onları da Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık ederek yürütecektir.

Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak bir dönemi başarıyla yürütmüştür. Sayın Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalar için, sizler ve milletim huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

“HALA YAPAMADIKLARIMIZ, YAPMAMIZ GEREKENLER VAR”

14 ağustos 2001 tarihinde partimizi kurduğumuzda, milletimize Türkiye’nin sorunları çözümsüz değildir demiştik. Çağrıyı doğrudan milletimizde arayacağımızı söylemiştik. Milletimize zorlaştıran değil, kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren, haklı zayıfları haksız güçlülere karşı koruyan bir yönetim anlayışı vaat etmiştik. En önemlisi de toplumsal merkezi siyasi merkeze taşıma sözünü vermiştim. Bu da tabi Türkiye’nin siyasi hayatında bir ilkti. İşte bu anlayışla açıkladığımız parti programımızda yer alan hususların tamamını hayata geçirmenin çabası içinde olduk. Hala yapamadıklarımız, yapmamız gerekenler var. Onları da yeni yönetim sistemiyle birlikte gerçekleştirme fırsatı elde edeceğiz.