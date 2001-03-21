Erdoğan açıkladı!.. İki ilçe il, iki il ilçe oluyor

24.5.2017 - 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında "Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Bir kalkınma hamlesi yapacaksanız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Bir kalkınma hamlesi yapacaksanız."

TASARI OLARAK GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce TBMM'ye gönderilen ve daha sonra vazgeçilen tasarıya göre Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacaktı. Bunun yerine Yüksekova ilçesi merkez olmak üzere Yüksekova; Cizre ilçesi merkez olmak üzere de Cizre adıyla iki yeni il kurulacaktı. Tasarıda Yüksekova iline bağlı ilçeler, Çölemerik, Çukurca, Derecik ve Şemdinli olarak belirlenmışti. Cizre'nin ilçeleriyse Beytüşşebap, Güçlükonak, İdil, Nuh, Silopi ve Uludere'ydi. Tasarıyla Hakari İl Özel İdaresi Yüksekova İl Özel İdaresine, Şırnak İl Özel İdaresi de Cizre İl Özel İdaresine dönüştürülüyordu.

 

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