Erdoğan AK Partili trollerin peşine düştü

AK Parti’ye yakın olduğu iddia edilen, açık kimliği belirsiz sosyal medya hesaplarından yine AK Partililere yönelik hakaret ve suçlamalar yargıya taşınıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da bu hesapları yönetenlerin bulunması talimatı verdiği öne sürüldü.

AK Parti’de referandum sürecinde ve partinin yeniden dizayn edilmesi çalışmalarının yoğunlaştığı olağanüstü kongre döneminde sosyal medyada, özellikle de Twitter’da takma isimlerle oluşturan hesaplarla bakan, parti yöneticisi ve bazı milletvekilleri hedef seçildi.



Aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Nurettin Yaşar’ın da bulunduğu 30 kişi AK Parti’ye yakın olduğu iddia edilen bu hesaplara dava açma kararı aldı.



Vekiller, bu hesapları yöneten kişilerin kendi aralarında oluşturduğu doğrudan mesajlaşma (DM) kayıtlarını isteyecek. Trol hesaplardan ‘Davutoğlu ekibi’, ‘FETÖ’cü’ ve ‘Malatyalılar grubu’ gibi nitelendirmeler yapıldığını ve hakaret edildiğini belirten vekiller, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da taşıdı. Yıldırım’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bu hesapların kapatılması konusunda gerekeni yapmasını istediği belirtildi. Bu süreçte bir hesabın kapatıldığı, ancak hemen farklı isimle yeni hesap açılarak suçlamalara devam edildiği dile getirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu sorunu kendisine ileten ve bazı isimleri veren milletvekillerine, “Kim bunlar, ben tanımam bile, kimin adına iş yapıyorlar, bulun bunları” dediği öne sürüldü.



