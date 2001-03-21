Erdoğan Atatürk'ü hatırlatan Bild'e cevap verdi

"TÜRKİYE CİDDİ BİR SIÇRAMANIN EŞİĞİNDE, BU YÜKSELİŞİN BUNLARIN KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'de yükselişi bunların kabul etmesi mümkün değil. Türkiye ciddi bir sıçramanın içinde. Büyüme oranlarına bakıyorsun Avrupa ülkelerinden daha iyi konumdayız. Türkiye yatırımlarını durdurmuyor. Bunların işine gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların hiçbirisi tutmadı, hiçbirisi Türkiye'ye yatırımı durdurmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman 'Hayır' dediler. Fatih Sultan Köprüsü'ne 'Hayır' dediler. Yavuz Sultan köprüsüne başladık 'Hayır' dediler. Marmaray'a 'Hayır' dediler. Avrasya Tüneli'ni yaptık 'Hayır' dediler. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık 'Hayır' dediler. Bütün güzel işlere 'Hayır' diyerek karşı çıktılar. Biz dinlemedik, yaptık geçtik. Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Yüzde 50, yüzde 50 Kore - Türkiye işbirliği. Yaklaşık 11 milyar TL'ye mal olacak bir köprü ve dünyanın bir numarası. Böyle bir köprü yapılıyor, yürüyor ve inşallah 2023'e varmadan hizmete girecek.

Boğazın altından inşallah 3 katlı tüneli geçeceğiz. İki katı otomobil, bir katı hızlı tren. Bu arada Kanal İstanbul'a başlayacağız. Bunların altyapısı hazır. Bu adımları atmak için 'tek adam anlayışı' diyorlar ya, o değil. İstişareye dayalı bir otoritenin oluşması önemli. Bu olduğu zaman çift başlılık olmaz. O zaman da netice alırsınız. Avrupa bu gidişimizi kendisi için en büyük tehlike görüyor. Şu anda biz dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilk etabı açılacak. Yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon.

Şimdi dünyada havacılıkta bulunanlar, bundan memnun olur mu? Burası önemli bir hat. Buradan gelip icabında birçok yerlere gidecekler. Bu rahatsız ediyor. Biz ise bu noktada kimseyi dinlemiyoruz. 5 firmanın 5'i de Türk. Krediyi şurdan burdan bulmuşlar ama ilk etapta Türk bankalarıyla bu iş başladı. Sonra yabancılar da dahil oldu. Türkiye'nin gücü var bu işi başarıyor, başaracak. Çanakkale'de olduğu gibi böyle devam edecek. Boğaz'ın altından geçecek üç katlıda, Kanal İstanbul'da bunlar hızla devam ediyor.

"BEĞENİRSİN BEĞENMEZSİN, 14 YILDIR HANGİ HAYAT TARZINA MÜDAHALE ETTİK?"

'Hayır' diye düşünenler şunu söyleyeceğim. İsviçre'de senin cumhurbaşkanının posterini İsviçre parlamentosunun önünde sergileyip, şakağına silah dayayan ve o organizasyonu yapan, onların sosyalist partisi ile Türkiye'deki PKK, DHKP-C uzantıları birlikte yapıyorlar ve onların polislerinin nezaretinde yapıyorlar. Ya utanmayacak mısınız? Bunu yapıyorlar ya. Ben senin cumhurbaşkanın olarak, beğenirsin beğenmezsin, 14 yıldır hizmet verdim, veriyorum. Yaptığımız hizmetler ortada. Şöyle bir başımızı iki elimizin arasına alalım ya. Ne yaptık? Hangi hayat tarzınıza müdahale ettik? Tam aksine bizim hayat tarzımıza müdahale edildi. Bunları sabırla geçiştirdik. Birçok arkadaşımın kızları, vesaire bu ülkede kendi ülkemde üniversitelerde okuyamadı. İnancı gereği başını örtmek istedi, örtemedi. Kızlarımı mecburen ABD'ye gönderdim. İmkanım vardı gönderdim. Oraların en kaliteli üniversitelerinde okudular. Benim ülkemde özyurdunda garipsin, özyurdunda parya muamelesi yapıyorlar. Ama bunlar kalmadı. Bütün evlatlarımız istedikleri üniversiteye gidiyor. Kol kola caddelerde her yerde görüyorum. Neydi derdiniz ya? Tutturmuşlar 'tek adam'. Tek adam arıyorsa cumhuriyet tarihine bir bak. Gazi Mustafa Kemal tek başına yönetmedi mi? Biz öyle yönetelim derdinde değiliz. Ama İnönü'yle kavgalıydı. Onlar dahi geçinemediler. Bu belge ortada. Bu böyle yürümüyor. Gelelim İnönü'ye. İnönü aynı durumu yaptı ve başbakanıyla geçinemedi. Ne zamana kadar bu iş böyle devam etti? Rahmetli Menderes'e kadar. Olay 10 yıl sağlıklı şekilde devam etti. Neticesinde ne oldu? Rahmetli Menderes'i iki arkadaşıyla beraber ipe götürdüler. O zamanki ana muhalefet bu yapılanlar karşısında demokratik davranabildi mi? Diyemedi. Düşünün CHP'nin tek başına iktidar olduğu yıllar manidardır. CHP'nin parti il başkanları aynı zamanda valiydi. Çok ilginçtir. O dönemlerden geliyoruz. Bugünün CHP'sine soruyorum. Sizin geçmişinizde siz il başkanlarını illere vali olarak tayin ettiniz. Sizin demokrasi anlayışınız bu. Ama AK Parti'nin böyle bir derdi yok.

"ALMANYA'DA POLİS ARAÇLARININ İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI OTURUYOR, TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ SALLIYOR"

Almanya her şeyden önce son dönemdeki bakanlarımızın, milletvekillerimizin giriş-çıkışlarında adeta işin koordinatörü konumunda. Tabii kendileri bunu izah edemiyorlar. Biliyorsunuz Şansölye buraya geldiğinde bir şey söyledim. Ben size 4500 PKK dosyası verdim. Ne oldu bunun neticeleri? Cevap yok. O benden sadece çifte vatandaş olan terörist - ajan gazetecinin serbest bırakılmasını istedi. 'Siz onu denize nazır rezidansınızda ağırlıyorsunuz' dedim. 'Söyleyin ona çıksın mahkemeye'. Bizde mahkeme sizdeki gibi değil, daha bağımsız. Kararını verir ve hareket ederiz. Yeni düzenlemede yargıda bağımsızlığın yanında tarafsızlığı da koyuyoruz. O gazeteci de şimdi tutuklanmış vaziyette. Binlerce teröristi kendi ülkesinde barındırıyor, mali kaynaklar temin ediyorlar. Polis araçlarının içinde terör örgütünün mensupları oturuyor ve oradan terörist başının posterlerini sallıyorlar. Araç polis aracı. Elimizde belgeleri var. Kalkıp da BND'nin 'onun arkasında onu görmüyoruz' demesi onu haklı çıkarmaz. 15 Temmuz darbesini sağlıklı şekilde görmeyenin sağlığından şüphe ederiz. Bütün belgeler, her şey içeride. Bütün failler cezaevinde sen kalkıyorsun arkasında onun olduğunu zannetmiyorum diyorsun.

ALMAN BILD'İN ATATÜRK MANŞETİ...

Atatürk'ün hafıza kayıtlarını okuyacak kadar özellikleri mi var? Ne alakası var bunun Atatürk'le. Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Bunun, bunlarla alakalı yanı manidar. Atatürk'le bu görüşmeyi nasıl yaptılar? Tam aksi, ben desem ki Atatürk kalksa bu düzenlemeye kendisi de böyle yaşadığı için 'Evet' derdi. Çünkü Atatürk bizim yapmak istediğimizi yaptı. İnönü ile geçinemedi. En önemli mesai arkadaşıydı. O da damdan düşenlerdendi.