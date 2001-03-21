Erdoğan: Avrupa 16 Nisan'dan sonra sürprizlerle karşılaşabilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “16 Nisan’dan sonra sürprizlerle karşılaşabilirsiniz, Avrupa da karşılaşabilir. Türkiye yapılanları kabullenecek bir ülke değil. Olursa olur, olmazsa olmaz. Sorun bizden değil, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmından kaynaklanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında AB ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. 16 Nisan’dan sonra büyük sürprizlerin olabileceğini kaydeden Erdoğan, “Şu anda Almanya ziyareti gündemde yok. 16 Nisan’dan sonra sürprizlerle karşılaşabilirsiniz, Avrupa da karşılaşabilir. Ben 15 ülkeyi dolaştım. Tüm gayretimi koydum ortaya, onlardan aynı samimiyeti görmedik. O atağımızdan sonra ‘Bu bir sessiz devrimdir’ dediler. Liderler zirvesinden kenara attılar. Biz uzaktan seyretmeye başladık. Türkiye bunları kabullenecek bir ülke değil. Olursa olur olmazsa olmaz. Sorun bizden değil, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında anayasa değişikliğine ilişkin yapılan eleştirilere cevap veren Erdoğan, muhalefet tarafından eleştirilen konulara açıklık getirdi. 18 maddenin neyi içerdiğine bakılması gerektiğini, 18 maddenin dışına çıkılarak yapılan konuşmaların aldatmaca olduğunu kaydederek, ciddi bir adım atıldığının altını çizen Erdoğan, “Bu 339 oy ile referandum parlamentodan geçti. AK Parti ve MHP 339 oy ile halkoylaması yolunu açtı. Bundan sonraki süreç halkımızda. Milletimiz nihai kararı verecektir” diye konuştu.

“Benim olması gerektiğine inandığım en önemli madde”

18 maddeye ilişkin bilgiler veren Erdoğan, “1. maddede yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilave edilecek. Bağımsızlığı güçlendirirken, tarafsızlığını güçlendirecek bir süreç başlıyor. İkincisi milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor” diye konuştu. Avrupa ülkelerindeki kişi başına düşen milletvekili sayısını açıklayan Erdoğan “Bizim 550 milletvekilimiz var, nüfusumuz 80 milyon. 143 bin kişiye 1 tane düşüyor. Biz şimdi temsilde adalet gelsin istiyoruz. Bundan rahatsız olmaya gerek yok. Milletvekili seçilme yaşının 25’den 18’e indirilmesi. Benimde olması gerektiğine inandığım en önemli madde bu. Bugün bizim çok dinamik bir parlamentoya sahip olmamız gerektiğine inanıyorum. Böyle dinamik bir parlamentoyu açtığımız zaman gençliğimizin ufku genişleyecektir. 51 ülkede milletvekili seçilme yaşı 18” dedi.

Seçilme yaşı 18 olan ülkelerden örnekler veren Erdoğan, milletvekili olduktan sonra bakan olma imkanı yakalayan gençlerin olduğunu belirtti. “Biz gençliğimize neden güvenmiyoruz?” diye soran Erdoğan 7,5 milyon gencin oy kullanacağını kaydederek, gençliğe güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi, dinamik bir parlamentoya sahip olunacağını kaydetti. Erdoğan, ”Niye bu kadar çekiniyoruz. Demek ki, ana muhalefet bütün gençlere güvenmiyor. Bu tür gençleri aday göstermekten çekiniyor. Bu gençliğe güvenin. Bu gençliğin tarihimizden gelen bir menşei var. Gençlik şunu biliyor, benim ecdadım Fatih 21 yaşında bir çağı kapatıp, bir çağı açtı. Ben 18 yaşından itibaren sosyal hayatın içindeydim, 21 yaşından itibaren siyasete geçiş yaptım, yaklaşık 40 yıldır siyasetin içindeyim” diye konuştu.

“Başkanlık seçimi de, milletvekili seçimi de 5 yıl olacak”

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin artık 5 yılda bir yapılacağını da belirten Erdoğan, “Milletvekili de seçimleri de tekrar 4’ten 5’e çıksın diyoruz. Biz geldiğimizde aslında 5 yıldı. Biz maalesef orada bazı sıkıntılı durumlar oldu, 4 yıla indirilmesi bize teklif edildi, bizde ‘peki’ dedik. 4 yıllık bir süreç bir ülkenin yönetimi için istikrarı getirmez. Başkanlık seçimi de, milletvekili seçimi de 5 yıl olacak. Senkronize bir sisteme böylece gireceğiz. Bu istikrarı ve güveni getiriyor. Bizim 14 yıl içindeki en önemli sihir kavramlarımız istikrar ve güvendir. Bir diğer madde, Meclisin Bakanlar Kuruluna KHK yetkisi verebilmesi artık iptal ediliyor. Güven oylaması kaldırılıyor. Çünkü güven oylaması hakkı milletindir. Aynı şekilde gensoru da kalkıyor. Bu iş çok suiistimal edildi. Şuana kadar 484 gensoru verildi. Biliyorlar ki bu gensoruyu verenler ‘ben buradan bir netice alamayacağım’. Bunu bildiği için Meclisteki çalışmayı tıkamak için bunu veriyor. Bu gensorulardan sadece 4 tanesi kabul edildi. Neden parlamentoyu tıkıyorsun, niye hızımızı kesiyorsun? Hep gensorularla ön tıkadılar, başaramadılar ama zaman kaybımız oldu” şeklinde konuştu.

“100 bin seçmen seçim zamanında kendileri bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilir”

Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğunu, bir kişinin en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebildiğini söyleyen Erdoğan, “Mesele millette. Millet kararını nasıl verirse öyle devam eder. Seçim zamanı geldiğinde mesela 100 bin seçmen seçim zamanında kendileri bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Bu yoktu, ilk defa gelecek. Bu da millete verilen güvenin en önemli değişik maddelerinden birisi. Bundan sonraki süreçte, yani Seçim Kanunu ile ilgili değişiklikler, parlamento içinde böyle bir uzlaşma temenni ederiz ki sağlanır, Seçim Yasasında da değişikliklerin yapılması bana göre gereklidir. Ama şuanda gelende ne yazık ki bunlar gündeme gelemedi, bunu da pek yaklaşılmadı“ açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor” açıklamasında bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun başbakan ile cumhurbaşkanının kavga edeceği yönündeki açıklamasını hatırlattı. Kılıçdaroğlu’nun daha sonradan açıklamasını düzelttiğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Onu tashih de etse kendisini kurtaramaz. Her geçen gün adeta yalan makinesi üretim yapıyor” dedi. Geçmiş yıllardan örnekler veren Erdoğan, o yıllara ait gazete manşetlerini gösterdi.

“Yalan, Cumhurbaşkanın fesih yetkisi yok”

Cumhurbaşkanının fesih yetkisi olmadığını belirten Erdoğan, “Saf tipler var. Televizyona çıkıyorlar, Cumhurbaşkanının fesih yetkisi olduğunu söylüyorlar. Yalan, Cumhurbaşkanın fesih yetkisi yok. Yeni düzenleme ile beraber böyle bir fesih yetkisine sahip olmadığı gibi eğer ülke erken seçime gitme durumunda bu kararı parlamento veriyor. Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Böyle bir seçime gitme sadece parlamento, sadece cumhurbaşkanı değil, aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de parlamento ile erken seçim. Bir uzlaşma oluyor, bundan dolayı ülkede istikrar oluyor. Amerika’da 2 yılda bir kongrenin yenilenmesi Bizde o da yok. Biz Türk tipi bir cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetkilerinin birleştirildiğini, cumhurbaşkanının atama, kararname ve yönetmelik çıkarma yetkileri ile diğer görevleri düzenlendiğini belirten Erdoğan, istenildiği kadar başkan yardımcısı atanabileceği yönündeki eleştirilere ilişkin, “Kendisi yeteri sayıda başkan yardımcısı atayabilir. Şuanda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi 2019’un Kasım’ında olacak. Seçim geldiği zaman, o seçime giderken bunun nasıl olacağı yasalarla düzenlenmek suretiyle ortaya çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi, kusura bakmayın, o da kusura bakmasın, 100 yardımcı diye böyle safsata şeyler olamaz. Biz göreve geldiğimizde Türkiye’nin 36 bakanı vardı. Ben geldiğimde ilk işim kabineyi 36’dan 25’e indirdik. Biz öyle boşta kalana bakanlık verelim anlayışıyla gelmedik. O otellerde önüne gelene bakanlık dağıtmak suretiyle hükümet kurma gayreti içinde olan onların geçmişteki zihniyetine aittir” açıklamasında bulundu.

Derya Yetim - Caner Ünver