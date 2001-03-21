Erdoğan: Başbakan ve Bahçeli görevini yaptı şimdi sıra bizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması toplantısında konuştu. Erdoğan açıklamasında "Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri sayın Bahçeli'ye milletim ve Cumhurbaşkanlığı adına teşekkür ediyorum. Ama işimiz bitmedi. Onlar görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Bizde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnaf buluşmasında servisçileri plaka konusunda uyardı. "Plaka isteyen servisçileri uyardı. Ben size plaka tahdidi demedim. Size hak olmayan bir şeyi veremem. Kusura bakmayın böyle bir şey olamaz. Bir anda plakalar fırlayıp gidecektir. Bu mümkün değil" dedi.

BEN SİZE PLAKA TAHDİDİ DEMEDİM

Servisçi kardeşlerime de şunu söylüyorum: Verdiğiniz mektubu Büyükşehir Belediye Başkanıma verdim. Öncelikle bu plaka işini garanti altına alacağız.

"HAKKINIZ OLMAYAN BİR ŞEYİ SİZE VERMEM"

Şimdi siz kimi taşıyorsunuz? Öğrencileri. 1 hafta 10 gün içerisinde bu iş neticelenecek. Ben size plaka tahdidi demedim. Size hak olmayan bir şeyi veremem. Kusura bakmayın böyle bir şey olamaz. Bir anda plakalar fırlayıp gidecektir. Bu sizin hakkınız değil. Kimse kapris yapıp bu işle ülkeyi karıştırmasın. Tahditli plaka sözü vermedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Sizler ne kadar huzurluysanız halkımız da o kadar huzurludur. Siyassi hayatım boyunca hep esnaflarımızla omuz omuza oldum. Esnaf ve Sanatkarımız bu ülkenin her hangi bir parçası değil kurucu unsurudur.

15 Temmuz'da ilk kim harekete geçti. Esnaf ve zanaatkarlar oldu. Siz böyle ayakta olduğunuz sürece bize kimse el aman dedirtemez.

Yabancı bir tüccar kumaş için Osmanlı toprağına geliyor. Esnaf diyor ki, bu kumaş hatalı. Siz bunu kendi memleketinizde bunu satarken belki hatalı demezsiniz zannederler ki, Osmanlı kumaşı hatalıdır. Biz bunu kabul edemeyiz.

Sicil affı ile borçlarını ödeme konusunda samimi olan esnafımızın geçmişteki borçlarının devre dışı kalması sağlandı. Emekli olmaktan sonra esnaflık yapmaya devam eden emeklimizi maaşından yapılan kesinti tamamen kaldırıldı.

Ulaştırma sektöründeki esnafımızın en önemli taleplerinden biri karşılanarak araçlarınız ÖTV'siz yenileme hakkı sağlandı.



KOBİ'lere ve küçük işletmelere 50 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz 36 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Esnaf ve sanatkarlara 30 bin lira genç girişimlere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verildi. Bugüne kadar böyle bir şey var mıydı yoktu.

GİRİŞİMCİNİN ARKASINDAYIZ

Üretici-Tüketici arasındaki fiyat makasını azaltacak yeni uygulamalar geliştiriliyor. Depolama, üretim imkanlarının iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. 30 Binden fazla yarısı kadın olan girişimcilerimiz KOSGEB marifetiyle iş hayatına atıldı. Öyle hikayeleri var ki gözlerinizin yaşarmaması mümkün değil. Göknur Kardeşimiz gibi. Aldıkları desteklerle kendi işinin patronu oluyor. O moralle de biiznillah kanseri yeniyor. Adıyamanlı Naile Şahin kardeşimiz kendi gıda markasının sahibi oluyor. Daha birçok örnek...

İŞ DÜNYASI LÜTFEN DEDİKODULARA ALDANMASIN

Türkiye, Allah'ın izniyle, tüm meselelerin üzerinden gelecek dirayete, imkana sahiptir. İş dünyamız, lütfen dedikodulara, güncel tartışmalara aldırmasın, devletin verdiği teşvikleri alın, işiniz yoksa işinizi kurun, varsa geliştirin, büyütün. Göreceksiniz ki siz yürüdükçe devletiniz de sizin önünüzü açmaya devam edecektir.

KONUŞTUKLARININ TAMAMI YALAN

"Ana muhalefet, anayasa değişikliği konusunda, maalesef doğruları söylemiyor. Hatta konuştuklarının tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı iftira desek yeridir. Mesela diyorlar ki 'rejim değişecek, rejim tehlikede.' Yalan, rejim falan değişmiyor."

ŞİMDİ SIRA MİLLETTE

"İstikrarı ve güveni şahıslara bağlı olmaktan çıkartıp, sistemin ruhuna yerleştirmek üzere, yönetim sistemimizi değiştirme kararı aldık. Uzun zamandır düşündüğümüz, dile getirdiğimiz, hazırlığını yaptığımız bu sistemin, ne kadar gerekli olduğunu 15 Temmuz gecesi, bir kez daha gördük. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partinin desteğiyle, Türkiye'yi darbelerin, krizlerin, kaosların sebebi olan yönetim sisteminden kurtarıp istikrarın ve güvenin garantisi olacak yeni yönetim sistemine kavuşturmak üzere harekete geçtik. Meclis üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra millette"

İSTİKRARLI TÜRKİYE İÇİN EVET Mİ?

Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri sayın Bahçeli'ye milletim ve Cumhurbaşkanlığı adına teşekkür ediyorum. Ama işimiz bitmedi. Onlar görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Bizde. 16 Nisan'da istikrarlı, müreffeh bir Türkiye için evet mi?