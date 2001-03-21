Erdoğan bedelli askerliğe son noktayı koydu

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

AK PARTİ OLARAK 14 YILDA TARİHİ REFORMLARA İMZA ATTIK

AK Parti olarak son 14 yılda her alanda tarihi nitelikteki reformlarla, özlemini çektiği yatırımlarla buluşturduk. Eğitimi önceliklerimziin ilk sırasına aldık. Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet ayakları üzerinde yükseeleceğiz dedik. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini bu yıl 85 milyar liraya çıkarttık. Ders kitaplarını öğrencilerimize ücretsiz veriyoruz. Tablet bilgisayar ve akıllı tahtalarla eğitimimizin altyapısını adeta sıfırdan ele aldık.

KREDİ VE BURS RAKAMLARINI YUKARILARA ÇIKARDIK

Yurtlardaki yatak kapasitesini 601 bine yükselterek öğrencilerimize evlerinin konforunda eğitim imkanı sağladık. Sadece harçları kaldırmakla kalmadık. Burs rakamlarını yukarıya çıkarttık. Sağlık alanında tarihin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Türkiye'de süratle tıp fakültelerimizin sayısını da arttırmanın gayreti içerisinde olduk.

ŞEHİR HASTANELERİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Şehir hastanelerimizin 13 tanesi açıldı. 1 buçuk yıl içinde inşaası devam 20 şehir hastanemizin tamamını inşallah hizmete açıyoruz. AK arti insana odaklı bir Türkiye'yi hedeflemişti. Ülkemin insanı hiçbir zaman bu hastane kapılarında mağdur olmayacak. Bu hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz, yaklaşacağız.



ACABA DENİZ ALTINDAN BÖYLE BİR HAT GEÇECEK DENSEYDİ İNANILIR MIYDI

2023 yılına kadar hızlı tren hattı uzunluğunu 12 bin km.ye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut demiryolu ağını 2023'e kadar iki kat arttırmak amacındayız. İstanbul boğazını Marmaray ve Avrasya tüneliyle denizin altından ilk defa Yavuz Sultan Köprüsü'yle boğazın üzerinden üçüncü defa birleştirdik. Acaba eskiden denizin altından böylebir hat geçecek denseydi inanılır mıydı? Ecdadımız buna inanmış, çalışmaları yapmış. Biz gemileri karadan yürüten Fatih'in torunları olarak denizin altından bu işi başaracağız dedik ve başardık.

MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKMAK İSTEYEN BİR TÜRKİYE VAR

Yan gelip yatan bir Türkiye yok. Çalışan gayret eden ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma azminde olan bir Türkiye var. Gençler bu dinlediklerinizi burada bırakmayın. Şehirlerinizde anlatın. Bunları anlatmaya mecburuz, anlatacağız ki, unutulmasın, unutturulmasın. Havalimanlarımızın sayısı geldiğimizde 26'ydı, şimdi 55. Daha da artacak bu sayı. Uçaklardaki fiyatlara bakıyorsunuz, şimdi otobüs fiyatanın bazı yerlerde altına düşmüş vaziyette.

KARGAYA DA HAKARET OLMASIN AMA SENİN KILAVUZUN KARGA!

Sanayimizi geliştirmemiz için 197 olan organize sanayi bölge sayısını 299'a ulaştırdık. Hedefimiz 2023'e kadar 65 yeni organize sanayi bölgesini hayata geçirmek. Ana muhalefetin başındaki zat konuşuyor, hala "7 milyon işsiz var" diyor. Senin bir defa kılavuzun karga! Kargaya da hakaret olmasın ama. Türkiye evelallah ufak tefek yurt dışı spekülasyonlara rağmen o zaman da söylemiştim, bu tamamen siyasi müdahaledir, onları da aşacağız demiştim.



ON YILDA 10 BİN MEGAVATI GÜNEŞ 10 BİN MEGAVATI RÜZGAR ENERJİSİ HEDEFİMİZ

Hedefimiz 10 yılda 10 bin megavatın güneş 10 bin megavatı rüzgara dayalı enerjiyi hareket egeçirmektir. Yaptığımız barajların çoğu teröre rağmen terör bölgelerinde inşa edildi. Ilısu Barajı'yla birlikte şehrin bir taraftan bir tarafa taşınması suretiyle tarih bir yerden bir yere taşınacak. Bu iş lafla olmuyor. İş budur.

HER SEFERİNDE SANDIĞA GÖMDÜK

2002 yılında nasıl aldık Türkiye'yi Ekonomide ülkemizi 3 kat büyüterek güçlü, müreffeh bir Türkiye yolunda çok önemli adımlar attık. Ekonomi alanında IMF ile olan ilişkiyi kestik attık. Bu bir bağımlılıktı. Hamdolsun döviz rezervimiz şu anda gayet iyi yolda. Yatırımlara ayrılan kaynağı 70 milyar liradan 700 milyar liranın üzerine çıkardık. Kaynakları çeşitlendirdik.

Savunma sanayinde kendi silaharını üreteceksin, ana muhalefet bundan rahatsız. Hele hele silah satacaksın hepten rahatsız. İstediğiniz kadar rahatsız olun. Ülkenin kıt kaynaklarını faiz lobilerine yağmalatmak yerine Hazine'yi güçlendiren ve böylece tam bağımsız yolunda ilerleyen bir Türkiye'yi işaret ettik. Demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıkarak kirli pazarlıklarla iktidar hayali kuranları her seferinde Allah'ın izniyle sandığa gömdük.

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