Erdoğan'dan 8 dilde Regaib Kandili mesajı

31.3.2017 - 00:16

Twitter hesabından Regaib Kandili ile ilgili 8 farklı dilde tebrik mesajı yayınlayan Erdoğan, “Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.

İşte Erdoğan’ın 8 dilde yayınlanan kandil mesajı;

“Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regâib kandilini tebrik ediyorum. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”

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Erdoğan’dan 8 dilde Kandil mesajı

30 Mart 2017 GENELGÜNDEM Yorum Yazın

 

Twitter hesabından Regaib Kandili ile ilgili 8 farklı dilde tebrik mesajı yayınlayan Erdoğan, “Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.

İşte Erdoğan’ın 8 dilde yayınlanan kandil mesajı;

“Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regâib kandilini tebrik ediyorum. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”

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