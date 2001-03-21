Erdoğan'dan Avrupa'ya : Bana diktatör dedikçe ben size Nazi derim

Siz diktatör dedikçe Tayyip Erdoğan da size Nazi diyecek..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.Erdoğan’ın Avrupa’ya mesajı sert oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Siz Tayyip Erdoğan’a diktatör dediğiniz sürece Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de!” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

“ADETA BİRBİRLERİNİ YEDİLER”

16 Nisan’da yapacağımız şey basit. Ülkemizin yeni bir yönetim sistemine mi geçeceğiz yoksa eski yönetim sistemi ile devam edeceğiz ona karar vereceğiz. Kardeşlerim, 9 ayda 16 ayda hükümetlerin kurulup indiği ülkede istikrar, güven olur mu? 1960 darbesinin arkdından öyle bir sistem kurulmuştur ki, cumhurbaşkanları ile başbakanlar adeta birbirlerini yediler. Bakıyorsunuz, Gazi Mustafa Kemal İnönü ile kavgalıydı ve istifasını dahi istemiştir. Aynı şekilde İnönü kendi Başbakanı ile kavgalıydı. Ne zaman ki rahmetli Menderes geldi, istikrar geldi. Gerçi ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor ama biz istiyoruz. Genç, dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını 16 Nisan’da göstermeye hazır mıyız? Hani ana muhalefetin başındaki soruyor ya? Herkes uzaya giderken Türkiye ne yapıyordu diye? O zaman Türkiye bu kavgalarla uğraşıyor. Bak 15 senedir Türkiye nasıl kalkınıyor? Her şey insan için her şey Türkiye için!

“BENİM YAŞIMDA OLANLAR İYİ BİLİRLER…”

Eğitimde kitap bulamazdık kitap! Benim yaşımda olanlar iyi bilirler. Ama şimdi ne yaptık sıraların üzerine kitapları koyuyoruz, okullar açıldığında yavrularımız kitaplarını alıyor. Şimdi şehir hastaneleri kuruyoruz. Bugün Sayın Başbakan Isparta Şehir Hastanesinin açılışını yapıyor. Çünkü biz sıçramak zorundayız. Onun için çok çalışacağız. 16 Nisan neyi getirecek? Üretimi, çok daha süratle kalkınmayı getirecek. Bundan öncekiler neredeydi biz neredeyiz. Bunlar Menderes idama götürüldüğünde alkışlayanlardandı. Bunlarda demokrasi yok. İşte Avrupa, Almanya’sında demokrasimi var, İsviçre’sinde, Hollanda’sında, Belçika’sında demokrasi mi var.

“HESABINI VERECEKSİNİZ!”

Bakınız Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosuna girmesini yasakladılar! Hani sizde basın özgürlüğü vardı! Hesabını vereceksiniz! Size rahat olmayacak! Siz Tayyip Erdoğan’a diktatör dediğiniz sürece Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! Niye mi? Bizim Avrupa’daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz!