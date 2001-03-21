Erdoğan'dan FETO'cu Kavurmacıyla ilgili sürpriz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tezgahla serbest bırakılan Ömer Faruk Kavurmacı yerine, Kavurmacı'nın serbest bırakılması nedeniyle partisini suçlayanlara kızdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel seyahati öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, sağlık sebebiyle denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatına karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu yeri olmadığı halde bu şekilde, AK Parti’ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle:



Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması gerekir. Kimse bu söyle. Kalkıp İBB Başkanı’nın damadını söylüyorsunuz, tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatına karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu yeri olmadığı halde bu şekilde, AK Parti’ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içlerindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler.

