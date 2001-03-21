Erdoğan'dan Galatasaray yönetimine sert uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV'de gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Erdoğan, Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür ve Arif Erdem'in 'aidat' gerekçesiyle ihraç edilmesiyle ilgili, "Sadece aidat olarak değerlendirilmesi hafif.' diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"27 Mart 1994'ü hatırlatmanız sebebiyle teşekkür ediyorum ve İstanbul gibi bir güzel şehre, muhteşem şehre 1994'ün 27 Mart'ında belediye başkanı olarak göreve başlamak mutluluk vesilesiydi. İstanbul zor koşullar yaşamış bir şehirdi. CHP'den devraldık. Ve o zaman İBB'nin 2.5 milyar dolar borcu vardı. Sadece finans olayı değil, İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı. Bizler süratle yoğun bir çalışmayla bir taraftan belediyenin finans yönetimini öncelikle ele aldık. Finans yönetiminin yanında insan yönetimini ele aldık ve tabii insan yönetimiyle finans yönetimi başarılı şekilde ele alınınca süratle mesafe aldık.

Aklımda kaldığı kadarıyla o zamanlar doğalgaz İstanbul'un geneline yaygınlaşmış değildi. 50 bin haneye ulaşmıştı ve 'süratle hava kirliliğini çözebilmek için doğalgazı yaygınlaştırmak gerekir' dedik ve ana hatları yaygınlaştırmak için adımlarımızı attık. Vatandaş doğalgaza girmekten çekiniyordu. Maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyordu. Biz de 'Hayır bunun maliyeti aslında yüksek değil. Birçok şeyden kazanacaksınız. Evinizin içerisindeki temizlik, her yere onun yaygınlaşması birçok şeyi size geri iade edecek'. Ve vatandaş yaşadıkça anlamaya başladı. Bizler de bu adımı attık ve hava kirliliği, öbür taraftan çöp dağlarını yok etmeye başladık. Ama çöp dağlarını yok ederken şehir içinde belli merkezler kurmak suretiyle o istasyonlarda çöpü topluyor, sonra da şehir dışındaki yok etme merkezlerine götürüyorduk.

(GALATASARAY'IN HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM KARARI) "SADECE AİDATA DAYALI OLMASINI HAFİF BULUYORUM"

Buradaki olay sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana hafif gelir. Çünkü bu kişiler şu anda Türkiye'den kaçmış mıdır, kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Demek ki FETÖ ile ilişkili oldukları belgeler var. Ve bunu bildikleri için de bunlara Türkiye'den kaçma yolunu uygun bulmuşlardır. Bundan daha güzel delil olur mu? Suçlu değilsen kaçma. Burada olanlar var şu anda. Yargılanırsın mahkeme kararını verir. Hüküm giyersen girersin, yatarsın aslanlar gibi, burası senin vatanın. Ama bunlar Türkiye'yi vatan olarak telakki etmeyenler. Bunların hakkında konuşulanlar var. Benim konuşmam doğru olmaz. Bunlar var ki kaçıp gitmişler. Doğrusu Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Aidat + FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki, süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan 5 kişinin 5'i de içeride."