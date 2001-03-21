Erdoğan’dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halisdemir ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana'nın vefat haberinin ardından merhumenin kocası Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.

Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.