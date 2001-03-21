Erdoğan'dan hodri meydan: İspatlarsan istifa edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, şu hazırladığımız yasal düzenleme içerisinde çık böyle bir şey varsa bunu ispat et, ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Ama o da kalkıp şu CHP'den ayrılsın ki CHP de bundan kurtulsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece’de toplu açılış törenine katıldı. Burada toplanan on binlerce vatandaşa hitap eden Erdoğan, vatandaşlardan 16 Nisan için “evet” oyu vermelerini istedi. “16 Nisan’a doğru yaklaşırken içeride ve dışarıda maskeler iniyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllardır saklanan gerçek yüzler, kafalardaki gerçek düşünceler yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlıyor. Biz 16 Nisan’da kendi yönetim sistemimizi değiştireceğimizi zannediyorduk. Sonra baktık ki birilerinin dengelerini altüst etmişiz. Türkiye’de seçim olacak, Almanya’ya, Hollanda’ya ne? Onlar ne karışıyor. Bu Türkiye’nin içişlerine karışmaktır. Benim bakanımı arabanın içine mahkum edeceksin, sonra demokrasiden bahsedeceksin. 16 Nisan’da bu devranı değiştirmeye var mıyız? Benim Hollanda’daki vatandaşlarımızın üzerine atlarını, itlerini salan o faşist zihniyete gerekli dersi vermeye var mıyız?” diye konuştu.

“Bir devletin cumhurbaşkanını açıkça tehdit edecekler, öyle seyredeceksiniz”

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Vatikan’da bir araya gelmelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların hepsi bir araya geldiler. Bunlar tek millettir. Kinleri, nefretleri o derece arttı ki terör örgütü ile aynı çizgide yer almaktan çekinmiyorlar. AB’de terör örgütü ilan ediyorlar, sonra onlarla beraber yürüyorlar. Sonra içeriden biri çıkıyor diyor ki; İsviçre AB üyesi değil diyor. AB üyesi olması şart değil. Zihniyet aynı zihniyet. Büyük bir pankart ve bu pankarta benim resmimi yapmışlar, şakağıma silahı dayamışlar. Erdoğan’ı öldürün diyor. Rabbimin bana verdiği ömrü ne bir an geri ne biran ileri çekmeye gücünüz yetmez. Biz bu yola kefenimizle çıktık, kefenimizle yürüyoruz. Bir devletin cumhurbaşkanını açıkça tehdit edecekler, öyle seyredeceksiniz. Yazıklar olsun size. Bunun adı düşmanlıktır. Görünen köy kılavuz istemez. Batılılara diyorum ki gelin bize karşı ülkemize, Müslümanlara karşı önyargılı olmaktan kaçının. Bizim kimseye husumetimiz yok” dedi.

“Ey Kılıçdaroğlu, sen bunu ispat edersen ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim”

Yeni sisteme ilişkin CHP liderinin anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı, muhtarı görevden alamaz. Asla böyle bir yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, yalan söyleme. Yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Şu ana kadar 16 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladım. Hedef 55 bin muhtarımızı ağırlamak. Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok, tamamen yalan. Ey Kılıçdaroğlu, sen bunu ispat edersen ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Diyor ki 'Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi var.' Yalan söyleme. Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, şu hazırladığımız yasal düzenleme içerisinde böyle bir şey varsa bunu ispat et, ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Ama o da kalkıp şu CHP'den ayrılsın ki CHP de bundan kurtulsun. Edemez. Biz dürüstüz, bunda dürüstlük yok” diye konuştu

Eğitim, sağlık, ulaşım başta olmak üzere yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 3’üncü havalimanı ve diğer tüm yatırımlara hayır dediler. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Ancak Çanakkale Köprüsü'ne hayır diyemediler. Çünkü 16 Nisan geliyor. Sıkıysa ona da hayır desinler” dedi.

“Terör örgütlerinin başını eziyoruz”

Yeni sistemle beraber terör örgütlerinin Türkiye’de yaşayacak yer bulamayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütlerinin başını eziyoruz. Yeni sistemle beraber terör örgütleri Türkiye’de yaşayacak yer bulamayacaklar. Şuanda inlerine girdik. Milletimizin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçıracağız. İçeride dışarıda fark etmez. PYD, YPG onların da Türkiye’yi rahatsız etmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alper Korkmaz