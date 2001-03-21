Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Atatürk’e niye ihanet ediyorsun

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Atatürk’ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, ’Gazi Mustafa Kemal’e niye ihanet ediyorsun’ diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Seyhan Caddesinde düzenlenen toplu açılış töreninde hitap etti. Erdoğan, "18-25 yaş arasındaki gençlere seçilme imkanı verilmesi bu değişimi daha da hızlandıracak. Ama bu ana muhalefeti niye rahatsız ediyor. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençlere emanet etmemiş miydi? Sayın Kılıçdaroğlu sen Gazi Mustafa Kemal’in partisinin başında değil misin? O zaman Gazi Mustafa Kemal’e neden ihanet ediyorsun? Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar" dedi.

"ŞU ANDA CUMHURBAŞKANI OLARAK ÇOK DAHA RAHATIM"

’Sistem değişikliğini kendisi için istediği’ iddialarına da yanıt veren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı öyle iddia edildiği gibi layüsel değil. Anayasa ve yasalarla sınırlı bir haraket alanına sahip. Şu anda ben Cumhurbaşkanı olarak çok daha rahatım. Ama yeni sistemde öyle olmayacak. Yeni sistemde sorgulanabilecek. Sorgulandığın sürece daha ideal bir çalışma ortaya koyarsın. Suç işlemesi halinde Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Meclis tarafından Yüce Divan’a dahi gönderilebiliyor. Seçimlerde doğrudan hesabı soracaktır millet" diye konuştu.

Erdoğan Antalya’ya şehir hastanesi müjdesi de verdi.