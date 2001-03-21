Erdoğan'dan Kuveyt Emiri’ne Devlet Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’a Devlet Nişanı tevcih derken, Kuveyt Emiri Al Sabah ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuveyt’in en büyük madalyası olan Mübarek El Kabir’i takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’ın resmi tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşılanmasından sonra başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapıldı, iki ülke arasında yapılan anlaşmalar düzenlenen bir tören ile imzalandı.

İki ülkenin milli marşları ve Emir Al Sabah’ın özgeçmişinin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’a Devlet Nişanı tevcih etti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuveyt’in en yüksek nişanı olan ve sadece devlet ziyaretlerinde tevcih edilen şeref madalyası Mübarek El Kabir’i tevcih etti.

“TÜRKİYE İLE SERGİLEDİĞİNİZ İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA TAKDİRE ŞAYANDIR”

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’a Bakanlar Kurulu Kararı ile tevcih edilen Devlet Nişanının yabancı devlet başkanlarına verilen Türkiye’nin en yüksek nişanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu nişan iki ülke ilişkilerinin ve dostluk bağlarının güçlenmesine yönelik gösterilen çabaların en üst düzeyde taktir edilmesinin de bir sembolüdür. Aziz kardeşim, Kuveyt’te tahta çıktığınızdan beri Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine, farklı alanları içine alacak şekilde serpilmesine büyük katkılar sağladınız. Büyük sorunlarla karşı karşıya olan kritik bir dönemden geçen bölgenizde dirayetli yönetiminiz, bölgesel barış ve istikrar için bir teminat teşkil ediyor. Böylesi tarihi bir süreçte Türkiye ile sergilediğiniz işbirliği ve dayanışma taktire şayandır. Zat-ı devletleri 2014 yılında BM tarafından yardımsever lider, Kuveyt’te yardımseverlik merkezi seçilmiştir. Gerek Suriyeli kardeşlerimize gerek dünyanın diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yaptığınız yardımlar şansınızda Kuveyt’in cömertliğinin bir nişanesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda perçinleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bugün gerçekleştirdiğiniz bu tarihi ziyaret ilişkilerimizin geleceğine dair verilmiş çok güçlü ve anlamlı bir mesajdır. Kadim dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzide sembolü olacak bu nişanı zat-ı alilerine taktim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuveyt’in en yüksek nişanı olan şeref madalyası Mübarek El Kabir’i tevcih eden Emir Şeyh Al sabah, “Kuveyt ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin aslında geleceğe yönelik olarak ta en güzel yansımasından bir tanesidir. Her alanda biz bu ilişkilerimizi çok iyi noktalara ulaştırmakta arzuluyoruz. Zatı-ı devletlerinize Kuveyt tarihini sembolize eden bir madalyayı da sizlere tevcih etmek isterim. Bizler Türkiye’nin her türlü arzusunu, geleceğe yönelik adımlarını sağlam bir şekilde gerçekleştirmesini temenni ederken, zat-ı devletlerinize sağlık, sıhhat, afiyet, Türk halkına da daha çok atılım ve ilerleme temennilerimi iletiyorum” diye konuştu.

Törene Kuveyt heyetinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık. Kültür ve Turizm Bakan Nabi Avcı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez katıldı.