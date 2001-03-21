Erdoğan'dan müthiş Katar hamlesi

Erdoğan'dan müthiş Katar hamlesi
13.6.2017 - 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Katar için bir kritik adım daha..

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizi ile ilgili bugün Fransa Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile üçlü telekonferans yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şu anda PYD ve YPG'ye verilen silahların benim ülkeme tehdit olmayacağının garantisini kim verebilir? Körfezde oynanan oyunların ardından bu aktörlerin olduğunu biliyoruz. Mısır'daki darbeyi yapan Mursi'nin Savunma Bakanı'ydı. Demokrasi darbeler sistemiyse bize tanımlayın da bizde bilelim. Şayet Türkiye ve Katar'ı sadece doğal kaynaklarıyla zengin bir ülke olarak görmemek gerekiyor. Katar, kendi politikalarını oluşturabilen bir ülkedir. Bugün bir telekonferansla Fransa Cumhurbaşkanı, Katar Emiriile üçlü bir görüşme yapacağız. Suudi Arabistan Kralı'nın bu iş için gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyorum. Uçuş alanlarını kapatmakla karşı karşıya kalan bir ülke var. Düne kadar birbiri ile samimi, hatta akrabalık bağları olanlar da var. Bu olacak iş değil.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret