Erdoğan'dan Sudilere rağmen Katar'a tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler iftar programında konuştu. "Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız." diyen Erdoğan, "Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır." dedi.

Erdoğan, Körfez'deki Katar krizi ile ilgili de "Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz. Katar'ın terör zanlısı olarak tavzif edilmesini çok ağır buluyoruz. Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftar yemeğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"BEN SENİN DOSTUMUM" DEMEK İŞİ ÇÖZMÜYOR

"Ben senin dostunum" demek işi çözmüyor. Onun için biz lafla peynir gemisini yürütmüyoruz. Bize icraat lazım. Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız.

Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir. Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur.

Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır.

KÖRFEZ'DE KATAR KRİZİ

Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen söylemek istiyorum. Karşılıklı diyalogla çözülmelidir. Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Katar'ın terör zanlısı olarak tavzif edilmesini çok ağır buluyoruz.

Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz.

Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.