Erdoğan'dan Suudi Kral Salman'a Katar çağrısı

Erdoğan: Suudi Arabistan Kralı Katar krizini çözmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı'na çağrıda bulunarak "Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AKP grup toplantısında Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin "IŞİD ve El Kaide'yi desteklemekle" suçladığı Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Katar terör örgütü DEAŞ'a karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülkedir. Lütfen birbirimizi aldatmayalım. Katar'ı adeta suçlu gibi göstermenin bölgeye hiçbir faydası yoktur. Hakkında adeta idam kararı verilen bir ülke söz konusu" dedi.

Bir ülkeyi tamamen izole etmenin insani olmadığını ve İslama ters düştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz el-Suud'a çağrıda bulunarak "Suudi Arabistan Kralı, Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Erdoğan Trump ile Katar'ı görüşecek

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani ile telekonferans yoluyla bugün üçlü görüşme yapacağını söyledi. Hemen öncesinde de Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Katar krizini görüşeceğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri, Katar’ın "IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi terör örgütlerine destek verdiği" gerekçesi ile geçen hafta Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Siyasi gözlemciler, özellikle Suudi Arabistan’ın Katar’ın İran ile ilişkilerindeki yakınlaşma nedeni ile böyle bir kararı aldığını savunuyor. Olay, bölgede yıllardan beri yaşanan en büyük diplomatik kriz olarak değerlendiriliyor.

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