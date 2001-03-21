Erdoğan, darbe gecesi hangi teklifi reddetti?

22.3.2017 - 00:23

Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi, sizi başka bir ülkeye götürelim teklifine karşın milletiyle beraber olmuştur.' dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Habertürk TV'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'diktatör' söylemlerini eleştiren Çelik, "Diktatör dediğin millete karşı tankın arkasına saklanır, bizim cumhurbaşkanımız milletiyle beraber tanklara karşı çıkmıştır." dedi.

Çelik, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizi başka bir ülkeye götürelim" teklifinde bulunulduğunu ama kendisinin kabul etmediğini söyledi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizi başka bir ülkeye götürelim teklifine karşın milletiyle beraber olmuştur. Ona karşı diktatör diyenler bu kavramın içine giriyorlar. Biz daha yeni milletvekili olduk 2002'de, CHP Grup Başkanvekili çıktı kürsüye. Siz burada çok rahat konuşuyorsunuz, İnönü'nün Menderes'e sözlerini hatırlatıyorum dedi. Diktatörlük budur. TBMM'nin görevinin son günü bile olsa kurucu Meclis'e gerek var demek diktatörlüktür."

 

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