Erdoğan Down Sendromlu çocukları kabul etti

22.3.2017 - 01:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Down Sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Down Sendromlu çocuklarla fotoğraf çektiren Erdoğan, bir kız çocuğuna kollarını açıp “Ben seni var ya bu kadar seviyorum" diyerek küçük kızın elinden öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlu çocukların ailelerine mükafatın ve müjdelerinin olduğundan bahsederek, “Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabi burada milli sporcularımız da var. Yurt dışından misafirlerimiz de var. Bize mutluluk veriyor ve ben bu yavrularımızla birlikte özellikle annelerini babalarını çok çok tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Çünkü sizler gerçekten bir anne bir baba olarak bu yavrularımızla ilgilendiniz. Bu size her şeyin ötesinde dünya ve ahiret ecrini kazandıracaktır. Bu dünyadakinden öte, ebedi alemdeki mükafatınızın ne denli büyük olduğuna inanıyorum. Rabbimizin bize bu konuda da müjdeleri var. Habibinin müjdeleri var“ ifadelerini kullandı.

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