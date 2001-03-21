Erdoğan dünyaya resti çekti: FETÖ'cüler iade edilmezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa konuştuğu AK Parti grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından AK Parti grup toplantısında partililere seslendi.

DÜNYAYA FETÖ RESTİ: İADE ETMEZSENİZ...

'Yürüyeceksin milletin yürüyecek arkandan' Yürüdü, öyle yürüdü ki, FETÖ'nün kahpe sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı. Bizler bütün şehitlerimizin ailelerine bu mahkeme kararları ile hakların iadei itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere karşı da yargı kararları deyip bunları da onların önüne koyacağız. Şimdi de dünyaya sesleniyorum; Eğer sizler iadei itibara yardımcı olmazsanız bilesiniz ki yarın birgün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız. Bunları da inşallah vatandaşlıktan çıkaracağız, iade ettiniz ettiniz etmediğiniz zaman da kusura bakmayın. Men dakka dukka. Biz de bunu yaparız.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, "AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının başında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Türkiye çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandırılacaktır"

Türkiye’nin terör örgütleri ile yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler kat ettiğini belirten Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sadece son iki ayda yurt içinde ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz, maalesef asker, polis ve güvenlik korucusu olarak 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş girilememiş inlerine girip, silah mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu fedakarlıkları boşa gitmeyecek, Türkiye çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandırılacaktır. En son 22 Temmuz 2014 tarihinde değerli kardeşlerim sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk, yaklaşık 34 ay tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum."

"Durmak yok yola devam"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması ile Cumhurbaşkanının parti üyeliğinin ve parti faaliyetlerine katılımının önünün açılmış olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa değişikliğinin 25 milyon 157 bin gibi demokrasi tarihimizin rekoru olan bir ‘evet’ sayısıyla kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. 2 Mayıs tarihinde davete icabetle AK Parti Genel Merkezi’ne giderek partimize üye olduk. Ardından 21 Mayıs tarihinde toplanan 3.Olağanüstü Büyük Kongremizde delegelerimizin teveccühü ile Genel Başkanlık görevine seçildik. Dün genel merkezimizde, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımızı yaparak Merkez Yürütme Kurulumuzu da belirledik. Durmak yok yola devam" dedi.

Partinin tüm çalışmalarında beraber olacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bundan sonra işimiz çok daha zor bunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Özellikle Merkez Yürütme Kurulu ve grup toplantılarımıza mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışacağım. Ancak bilindiği gibi Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken pek çok görev de bulunuyor. Bu sebeple şahsen katılamadığım toplantılara da ihdas ettiğimiz grup başkan vekilliği, özellikle genel başkan vekilliği ile birlikte onları da Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık ederek yürütecek. Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak süreci başarı ile yürütmüştür" şeklinde konuştu.

"Partimizi kurduğumuzda milletimize ‘Türkiye'nin sorunları çözümsüz değildir’ demiştik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çareyi başka bir yerde değil doğrudan milletimizde arayacağımı söylemiştik. Milletimize zorlaştıran değil, kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil, birleştiren bir yönetim anlayışı vaat etmiştik. Bu anlayışla açıkladığımız parti programımızda yer alan hususların tamamını da hayata geçirmenin çabası içinde olduk. Programda yer alan hususlardan yapamadıklarımız var. Yapmamız gerekenler var. Onları da yeni yönetim sistemi ile birlikte gerçekleştirme imkanı elde edeceğiz. AK Parti çizgisinde en ufak bir sapmaya meydan vermemiş bir partidir. 2001 yılından bu güne yaşadıklarımıza, yaptıklarımız baktığımızda gördüğümüz şudur; bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de gerçek manada cumhuriyeti de, gerçek manada refahı da getiren AK Parti olmuştur."

SALONA FORSLU BAYRAK YERLEŞTİRİLDİ

Erdoğan için TBMM'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bayrak göndere çekildi