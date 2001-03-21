Erdoğan duyurdu!.. O şehri buradan taşıyacağız

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında AK Parti hükümetlerinin hizmetlerini anlattı. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunun gerçekleştirildiği alanlardan birinin Sağlık sektörü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 bin olan yatak sayısını 153 bine çıkardık. Sağlık kurumlarında hizmet verenlerin sayısını 875 bine ulaştırdık. Tıp Fakültelerimizin sayısını da artırma gayretinde olduk. Son olarak şehir hastaneleri projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Azmettik ve dedik ki bizim ecdadımız Fatih karadan gemileri yürüttüyse bizde onun torunları olarak denizin altından bu işi başarabiliriz. İstanbul Boğazını Marmaray ve Avrasya Tüneli ile denizin altından ilk defa, Yavuz Sultan Selim ile üçüncü kez birleştirdik. Bunlar neyi getiriyor? Bunlar bir yerlere cevap. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya cevap. Uyuyan, yatan bir Türkiye yok. Çalışan, gayret eden bir Türkiye var. Havalimanlarımızın sayısı geldiğimizde 26'ydı şimdi 55... Nerelerden nerelere geldik. Otobüs fiyatının altına düşmüş durumda.İnsanın yanında olan bir iktidar var.

"SENİN KILAVUZUN KARGA"

"ŞEHRİ BİR YERDEN BİR YERE TAŞIYORUZ"

Hidoelektrik santralleri sayımızı 540'a çıkardık. Elhamdülillah. Bu barajların çoğu teröre rağmen inşaa edildi. Hala da devam ediyor. İşte Ilısu barajı.. Şehri taşıyoruz. İşlemler biter bitmez adeta devrim niteliğinde.. Şehrin bir yerden bir yere taşınması suretiyle tarih taşınıyor. İş bu! Bakın şimdi çok önemli. Ekonomide ülkemizi 3 kat büyüterek çok önemli adımlar attık. Özel sektörümüzü ülkemizin lokomotifi haline getirdik. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeden bugün kendi silahını, füzesini, tankını, helikopterini yapan ve ihraç eden bir ülke haline geldik. Ama ana muhalefet bundan rahatsız. İstediğiniz kadar rahatsız olun. İthal eden bir Türkiye'den ihraç eden bir Türkiye haline geldik, geleceğiz. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle mücadele ederek vatanımıza kem gözle bakanların heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu aziz millet bizi bu yolda yalnız bırakmadı. 15 Temmuz'da Allah'a hamdolsun başarısızlığa uğrattık. Milletimize hizmetten başka hiçbir gayemiz olmadı, olmayacak.

Ana muhalefetin başındaki zat hala 7 milyon işsiz var diyor. Ya ayıptır ya senin bir defa kılavuzun karga! Kargaya da hakaret olmasın ama...Türkiye ufak tefek yurt dışı spekülasyonlarına rağmen gelişti. Bu tamamen siyasi müdahaledir aşacağız dedik.