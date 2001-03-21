Erdoğan Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlardaki hizmetler her şeyden önce gönül işidir, aşk işidir, bir sevda işidir. Eğer yaptığınız hizmet, o kurumun doğruluğuna inancınız yoksa bu işler sürdürülemez.

Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette sevindirici gelişmeler yaşandı.



İmam hatiplere olan ilginin artması. Tüm okullarda Kuran-ı Kerim, siyer-i nebi gibi derslerin okutulması çok güzel gelişmeler. Ama bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksikliğimiz bulunuyor.

'TEK EKSİĞİMİZ ADANMIŞ KADROLAR'



İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç, adanmışlık, süreklilik gerektirir. Abilerimizin, büyüklerimizin ellerini altında belki yeterli bina, araç, gereç yoktu ama davalarına olan bağlılıkları hepsinin üstesinden gelmesini sağlıyordu. Bugün hamdolsun her türlü imkan var. Tek eksiğimiz bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır.

Artık biz 80 milyon insana ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler yıldırmamalı, aldatmamalı. Umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimize olduğunu unutmamalıyız.

Gençler, bayrak yarışında nöbeti yakında sizler devralacaksınız. Safını belirlemek her bir gencimizin kendi elindedir. Bizden öncekiler tek parti CHP’sinin zulmüne göğüs germişlerdi. 1960 darbesi bir silindir gibi geçti. Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. 28 Şubat zulmünü yaşayanlardan dinlemişsinizdir. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar yaptıkları yanlarına kâr kalanlar 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar.

Milletimiz darbecilerin, ipin ucu başkasının elinde olan kuklaların ülkesine ve kendisine neler yapabileceğini gördüğü için bu defa aynı oyuna izin vermedi. O gece oraya gelenler Gezi Parkı’nın gençleri değildi. O gece oraya gelenler vatanını seven, milletini seven, bayrağı için, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik var.

Yarın 29 Mayıs. İstanbul’un fethinin yıldönümü. Bu fetih gençlerimizin en önemli zaferidir. Çünkü bu fethi yapan 21 yaşında bir genç Fatih Sultan Mehmet’tir. Birileri bizim gençliğimiz taşıdığı değerinden habersizdi. İşte 15 Temmuz bu kesimlere gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip olduğunu göstermiştir. Birileri gençliğimiz bir yerlere layık görmeyebilir. Ama biz gördük. Seçimlerde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum.