Erdoğan Gaziosmanpaşa'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Gaziosmanpaşa'da Almanya'nın "Nazi" ve "faşist" sözlerine tepki göstermesine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Camilerimizin duvarına gamalı haç işaretlerini koyan siz değil misiniz?" diye sordu..

"NAZİ DEYİNCE RAHATSIZ OLUYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'diktatör' diyeceksin, bunlara 'faşist' dediğimiz zaman beyler rahatsız oluyor, 'nazi' dediğimiz zaman rahatsız oluyor.

"FAŞİSTSİNİZ FAŞİST"

Bak belgeyle konuşuyorum. Camilerimizin duvarına gamalı haç işaretlerini koyan siz değil misiniz? Onlara karşı verilmiş bir mücadeleniz var mı? Camilerimizi yakıp yıkmadınız mı? Solingen faciasını biz bir kenara koyabilir miyiz? NSU davasını bir kenara koyabilir miyiz? Hala çözmediniz, hala sürüncemede bekletiyorsunuz. Faşistsiniz, faşist."

"HEPSİNE GEREKLİ DERSİ VERDİK, VERECEĞİZ"

"Bu vatanı bölmek isteyenler bunun bedelini ödeyecekler. Hepsine gerekli dersi vereceğiz, veriyoruz.

(İdam cezası) Yasa teklifi bana geldiğinde ben de onaylarım. Zira şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok.

Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta ne işi var' diyorsa Türkiye'nin kötülüğünü istiyordur.

54 yıl bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'ne ne diyeceğiz?

Ordumuz emirleri siyasi iradeden ve komutanlarından değil başka yerlerden alan mankurtlardan temizlendi.

"TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAN HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

izim cami duvarlarımıza gamalı haç çiziyorsanız ve bunun önlemini almıyorsanız bu lekeyi üzerinizden atamazsınız.

Türkiye gibi bir ülkeyi karşına alan herkesi, aklını başına almaya davet ediyoruz.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada kural aynıdır; terör örgütüyle iş tutan, teröre destek veriyor demektir.

Herkesi Türkiye'nin hassasiyetlerine saygıya davet ediyoruz. Sözün bittiği, hareket zamanının geldiği günlerdeyiz.

'ACABA BİR HOCA OLARAK HABERİN VAR MI'

Fakat 54 yıl kapısında bekleten Avrupa Birliği’ne ne diyeceğiz? Şimdi çıkıyor, bazı bakıyorsunuz akademisyenler filan konuşuyor. ‘Daha önce şöyleydi böyleydi’ falan… Bu işlerden anlamazsın ya, senin önünde kariyer olsa ne yazar olmasa ne yazar. Sadece kitabı aç oku, sonra AB’yi konuş. Damdan düşeceksin damdan. Bunların önüne kitapçık koyuyorlar, okuyorlar.

Güney Kıbrıs’ı nasıl AB’ye aldıklarını bilir misin? Acaba bir hoca olarak haberin var mı? Acaba Hollanda’da daha önce bu kardeşinizin o liderlerle kavga verdiğini bilir mi? Biz o kavgaları yapa yapa geldik. Ve buna rağmen hala AB üyesi ülkeler… İstisnalar var, bak İngiltere bile dayanamadı.



Bunlara faşist dediğimizde beyler rahatsız oluyor. Nazi dediğimizde rahatsız oluyor. Camilerimize gamalı haç işareti koyan siz değil misiniz? Faşistsiniz faşist. Nazi uygulamalarından da istediğiniz kadar rahatsız olun. Bizim camilerimize gamalı haçları çiziyorsanız, bunun hesabını sormuyorsanız, bu lekeyi üstünüzden atamazsınız.



