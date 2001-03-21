Erdoğan, Genel Başkan olduktan sonra ilk kez Genel Merkez'de

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde geldiği partide ilk olarak 8. kattaki makam odasına çıkarak parti kurmaylarıyla MKYK'ya kadar çalıştı.

YASİN AKTAY DA EFKAN ALA DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından partiye üç ismin geldiği görüldü. Bunlardan biri İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan ancak olağanüstü kongrede MKYK'dan çıkarılan Yasin Aktay oldu.

Bir diğeri MKYK'ya giren sürpriz isimlerden İçişleri eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala iken; üçüncü isim de olağanüstü kongrede yine MKYK listesinde kalmayı başaran Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz idi.

''KUTLU DAVA GÜÇLÜ TÜRKİYE''

AK Parti otoparkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotosuyla giydirilmiş bir otobüs de dikkat çekti. Otobüsün üzerinde "Kutlu Dava Güçlü Türkiye" , plakasında ise AK1 yazıyor.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında partinin yeni yönetiminin de belli olması bekleniyor.

Erdoğan'ın başkanlığında görev yapan ve 20 kişiden oluşacak yeni Merkez Yürütme Kurulunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu oldu. Erdoğan, olağanüstü kongredeki listesinde 18 ismi MKYK'den çıkarmıştı. Erdoğan'ın şimdi kimleri MYK'ye alacağı, kimleri çıkaracağı; Bakanlar Kurulu'nda da nasıl bir revizyon yapacağı siyasi kulislerin en fazla konuşulan konusu durumunda.

Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ilk fotoğraflar da yayınlandı.