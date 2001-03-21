Erdoğan hangi CHP'li başkana teşekkür etti

19.3.2017 - 00:11

Toplu açılış töreni için dün Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Anı Defterine yazdığı yazıda, CHP'li başkan Yılmaz Büyükerşen ve ekibini kentte yapılan hizmetlerinden ötürü tebrik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesini ziyarette, anı defterine yazı yazdığı belirtildi. Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anı defterindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:" Toplu açılış töreni vesilesiyle geldiğim Eskişehir'imizde, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.

Coğrafyamızdaki kadim medeniyetlerin mirasçısı yerleşim yerlerinden biri olan Eskişehir eğitimde, sanayide ve ticarette yaptığı ataklarla, ülkemizin seçkin şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Bu gelişmede payı olan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi başta olmak üzere herkesi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Eskişehirli vatandaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."

Erdoğandan CHPli belediyeye tebrik

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