Erdoğan Hayır çadırına böyle daldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına sürpriz ziyaret..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de CHP'nin 'hayır' çadırına uğradı. Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan 'evet' standını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 'evet' standının hemen yakınında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti.
Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.