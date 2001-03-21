Erdoğan Hayır çadırına böyle daldı

28.3.2017 - 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına sürpriz ziyaret..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de CHP'nin 'hayır' çadırına uğradı. Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan 'evet' standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 'evet' standının hemen yakınında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayır çadırına ziyaret

 

 

 

 

 

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