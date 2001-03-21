Erdoğan Hayır çadırındakilere bakın ne demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hayır" çadırına yaptığı ziyarette yaşanan diyaloğu anlatarak, "Niçin hayır diyorsunuz, şunu söyler misiniz" diye sorduğunu söyledi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizi bir gün unutursak kalbimiz kurusun. Eğer bir kez bile şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeye ihanet edersek, aldığımız her nefes bize haram olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da toplu açılış töreninde konuştu..

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

"Şehitlerimizi bir gün unutursak kalbimiz kurusun. Eğer bir kez bile şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeye ihanet edersek, aldığımız her nefes bize haram olsun. Biz bu ülkeyi, bu milleti ölümüne seviyoruz. Bu sevginin önünde hapishane demirleri duramadı, nice arkadan hançerlemeler, tuzaklar duramadı.

Avrupa'daki gösterilerde resmimizi parkarlara koyup, başımıza silah dayıyorlar. Sanki bizi korkutacaklar. 15Temmuz'da bizi yolumuzdan döndüremediler, bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan çevirecek.

HAYIR ÇADIRINA ZİYARETİNDEKİ DİYALOĞU ANLATTI

Bu sabah gelirken, "Evet" çadırının kurulduğu bir yere uğradım, yanında da "Hayır" çadırı. "Hayır" çadırındakilere "Niçin hayır diyorsunuz, şunu söyler misiniz" dedim, "Çağdaş bir Türkiye istiyoruz" dediler. "Şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu, ne istiyorsunuz. Okullar, köprüler, hastanler..." Söylediği lafa bakın, "Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz?" Çok ayıp. Böyle bir sultanın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir? Ama bakış mezhepçilik, "Siz Aleviler ile Sünnileri ayırıyorsunuz." Biz bu ülkede Alevi, Sünni ayrımı yapmadık. Ben Dersim katliamını lanetledim ama Kılıçdaroğlu lanetleyemedi.